Pravice starejših Dobro jutro RTV SLO1 V tokratni oddaji bomo opozorili na simptome kronične vnetne črevesne bolezni, pogledali bomo pravice, ki so jih deležni starostniki v Sloveniji in opozorili na Festival za tretje življenjsko obdobje. Ministrica Anja Kopač Mrak bo povedala vse o reorganizaciji Centrov za socialno delo, v prometnih minutah pa bomo udeležence v prometu poučili o oznakah za cestne zapore. Porota pa bo tokrat namenjena vprašanju, ali lahko učbenike in delovne zvezke v šolah nadomestijo pametne naprave.

