Družinska sreča: družina Štamol Droljc Dobro jutro RTV SLO1 Ponedeljkovo jutro vam ponuja veliko zanimivih tem, katerih ne smete zamuditi. V rubriki Moje jutro spremljamo znane in zanimive osebnosti, ki so glavni akterji, režiserji in snemalci svojega jutra. Tokrat bomo spoznali jutranje rituale balerine Ane Klašnja. V zdravstvenih nasvetih se bomo posvetili težavam pri vnetju ušes in razbijali mite o meditaciji. Sre vedeli, da meditacija lahko pomaga pri duševnih motnjah in obolenjih? Novost oddaje je tudi rubrika Družinska sreča, na jutranji klepet prihaja družina Štamol Droljc, družina modne oblikovalke Maje Štamol; spoznali bomo tudi njuni posvojeni hčerki, ki prihajata iz Afrike in sta v družinsko dinamiko vnesli predvsem veliko veselja. Ne zamudite še vrtnih nasvetov in številnih servisnih informacij, ki so nujno potrebne za odličen začetek dneva!

