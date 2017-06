Splošni vrtni nasveti Dobro jutro RTV SLO1 6

Ponedeljek, 26. junij, predstavlja začetek zadnjega tedna sezone Dobrega jutra. Obarvan bo zelo poletno in osvežilno. Ena terenska ekipa se bo mudila po Ljubljani, druga pa se bo z obilo koristnih nasvetov javljala iz Portoroža in vas med drugim naučila pripraviti lasten sladoled. V studiu bomo pregledali čudovita, a nepoznana slovenska jezera in stoječe vode, na vrtu pa bomo zagotovili splošne nasvete in izpostavili, na kaj morate biti vrtičkarji nujno pozorni med poletjem. Osrednja zdravstvena tema bo demenca in izguba spomina, kjer bomo predstavili tudi preventivni program ADAM za zgodnje odkrivanje te bolezni.