TV poroka 2017: Poročni obred Dobro jutro RTV SLO2 50

Gledalci si bodo lahko ogledali romantičen poročni obred Karin Lazar in Urbana Žertka, ki sta se kot zmagovalca akcije TV-POROKA poročila v dolini svetega Janeza Krstnika, med skrivnostnimi zidovi Žičke kartuzije, ki velja za kulturni spomenik državnega pomena. Karin in Urbana je letos poročila nekdanja televizijka Saša Einsiedler, ki je bila posebej za to priložnost pooblaščena za enkratno sklenitev zakonske zveze. Mladoporočenca so na poročnem obredu z glasbenimi nastopi presenetile Helena Blagne, ki je odprla veličasten obred, Raiven, ki je posebej za to priložnost priredila zimzeleno slovensko uspešnico, in Nuša Derenda, ki je svežima mladoporočencema zapela takoj po »usodnem da«.