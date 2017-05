Na vrtu: Osipavanje krompirja in sajenje fižola Dobro jutro RTV SLO1 36

V ponedeljek, 15. maja, bomo v nasvetih pred osmo z odvetnico Matejo Maček pregledali, kako je urejena prodaja kmetijskih zemljišč, osrednja zdravstvena rubrika pa bo tokrat namenjena najnevarnejši vrsti kožnega raka - melanomu. Pridružila se nam bo specialistka dermatovenerologije Mirjam Rogl Butina, ki bo odgovarjala tudi na vaša vprašanja. V zdravstvenem komentarju vam bomo predstavili strategijo za boljše in kvalitetnejša življenje dr. Kerry-ja Olsna, ki v ZDA na kliniki Mayo že 35 let dela kot kirurg za glavo in raka. V rubriki TV-poroka pa boste priča še zadnjim pripravam našega televizijskega para - izbiri poročnih prstanov in plesnim vajam.