Naravna pomoč pri nespečnosti

Oddaja Dobro jutro je oddaja gledalcev. S svojimi zdravstvenimi, izobraževalnimi in informativnimi vsebinami sledimo željam gledalcev. Izbiramo teme, ki se dotikajo gledalcev vseh starostnih skupin. Še posebej pa ponujamo vsebine namenjene upokojencem in mladim mamicam na porodniškem dopustu. Oddaja Dobro jutro v spomladanski sezoni nadaljuje in tudi začenja odmevne akcije. Ponovno pripravljamo veliko televizijsko poroko. Mojca Mavec bo vsako sredo v novi rubriki predstavljala jutranje rituale Slovencev. Ob četrtkih pa se dobimo na Prešernovem trgu, kjer si lahko gledalci s sodelovanjem v osveženi terenski nagradni igri Zbudi se, Slovenija! In z mladimi mamicami sledimo razvoju njihovih otrok. Petek je dan za kuhanje, šport, gospodinjske nasvete in klepet z Zvezdano Mlakar. Teden se pozna po pravem jutru!