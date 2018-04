Dnevnikov izbor Dnevnikov izbor RTV SLO1 118 27. aprila je napovedan vrh Severne in Južne Koreje. To bo šele tretji vrh med državama od konca vojne na polotoku leta 1953, potekal pa bo v vasi na demilitariziranem območju med državama. Vrh bo pomemben korak pri otoplitvi odnosov na Korejskem polotoku, do katerega prihaja po zbliževanju obeh Korej po nedavnih zimskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu . V Dnevnikovem izboru bomo osvetlili približevanje obeh držav in razpletanje negotovih odnosov z velesilami, oborožitveno moč Severne Koreje in spomnili, zakaj je spor med državama sploh izbruhnil.

Dnevnikov izbor Dnevnikov izbor 27. aprila je napovedan vrh Severne in Južne Koreje. To bo šele tretji vrh med državama od konca vojne na polotoku leta 1953, potekal pa bo v vasi na demilitariziranem območju med državama. Vrh bo pomemben korak pri otoplitvi odnosov na Korejskem polotoku, do katerega prihaja po zbliževanju obeh Korej po nedavnih zimskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu . V Dnevnikovem izboru bomo osvetlili približevanje obeh držav in razpletanje negotovih odnosov z velesilami, oborožitveno moč Severne Koreje in spomnili, zakaj je spor med državama sploh izbruhnil.