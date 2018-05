Veliki slikarji na malem zaslonu: Jaz, Claude Monet, britanska dokumentarna serija, 6/10 Dediščina Evrope RTV SLO1 9 Tokratni del serije je malce drugačen. Umetnika ne bomo spoznavali skozi njegova dela ali strokovne analize, ampak pisma njegovim prijateljem in mecenom. Ta nam razkrijejo doslej neznano Monetovo osebno plat, njegove strahove, bolečino ob izgubi bližnjih in veselje ob uspehu. Spremljamo njegovo pot od mladih let, ko se je kot slikar še uveljavljal in je obupno potreboval denar, do nekaj mesecev pred smrtjo, ko je pismo hkrati tudi nekakšna oporoka. Claude Monet je eden največjih impresionistov, istoimensko gibanje pa je dobilo ime prav po njegovi sliki Impresija, vzhajajoče sonce.

Veliki slikarji na malem zaslonu: Jaz, Claude Monet, britanska dokumentarna serija, 6/10 Dediščina Evrope Tokratni del serije je malce drugačen. Umetnika ne bomo spoznavali skozi njegova dela ali strokovne analize, ampak pisma njegovim prijateljem in mecenom. Ta nam razkrijejo doslej neznano Monetovo osebno plat, njegove strahove, bolečino ob izgubi bližnjih in veselje ob uspehu. Spremljamo njegovo pot od mladih let, ko se je kot slikar še uveljavljal in je obupno potreboval denar, do nekaj mesecev pred smrtjo, ko je pismo hkrati tudi nekakšna oporoka. Claude Monet je eden največjih impresionistov, istoimensko gibanje pa je dobilo ime prav po njegovi sliki Impresija, vzhajajoče sonce.