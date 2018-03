Bučke, izmišljene novice Bučke, satirično informativna parodija RTV SLO1 320 Bučke so satirična oddaja z izmišljenimi novicami. Parodija na news kot si jo je zamislil scenarist in režiser Bojan Krajnc. Oddaja temelji na govornih imitacijah in sinhronizacijah že videnih posnetkov, ki s teksti Igorja Bračiča dobijo povsem drug pomen. Voditelj je animirani lik Slavka Bobovnika, redakcijo sestavljajo še komentator Marcel Štefančič, poročevalka La Toya, politični analitik Matej Lahovnik, voditelj športa Zmago Sagadin ter Lorella Flego, voditeljica estradnih novic. Pri oddaji sodelujejo naši najboljši govorni imitatorji: Tilen Artač, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek, Ana Tavčar Pirkovič, Renato Vindiš in Jasna Kuljaj. Za animacije skrbi programer Tadej Fius, Media Atlas, za zvočno podobo oddaje pa tonska mojstra Tom Lemajič in Matej Avsenak.

Bučke, izmišljene novice Bučke, satirično informativna parodija Bučke so satirična oddaja z izmišljenimi novicami. Parodija na news kot si jo je zamislil scenarist in režiser Bojan Krajnc. Oddaja temelji na govornih imitacijah in sinhronizacijah že videnih posnetkov, ki s teksti Igorja Bračiča dobijo povsem drug pomen. Voditelj je animirani lik Slavka Bobovnika, redakcijo sestavljajo še komentator Marcel Štefančič, poročevalka La Toya, politični analitik Matej Lahovnik, voditelj športa Zmago Sagadin ter Lorella Flego, voditeljica estradnih novic. Pri oddaji sodelujejo naši najboljši govorni imitatorji: Tilen Artač, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek, Ana Tavčar Pirkovič, Renato Vindiš in Jasna Kuljaj. Za animacije skrbi programer Tadej Fius, Media Atlas, za zvočno podobo oddaje pa tonska mojstra Tom Lemajič in Matej Avsenak.