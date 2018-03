Bleščica, oddaja o modi Bleščica, oddaja o modi RTV SLO2 9 Tokrat bomo govorili o moški modi, saj gre za področje, ki se bliskovito razvija in ima nedvomno vedno več privržencev. Poletje prinaša barve in pravo mero romantike, tu in tam najdemo etno slog in še vedno precej boho navdihov; vse je jasno v pretaporter modi, ki smo si jo ogledali v Milanu. Zgodovina klobuka je zelo zanimiva in dejstvo je, da so v preteklosti klobuke nosili vsi, danes pa le redki. Val pastelnih barv je okužil tudi svet make-upa, zato bo letošnje poletje kot velik sorbet, ki ga bomo začutili na ustnicah in vekah. Vse je rožnato in nežno.

Bleščica, oddaja o modi Bleščica, oddaja o modi Tokrat bomo govorili o moški modi, saj gre za področje, ki se bliskovito razvija in ima nedvomno vedno več privržencev. Poletje prinaša barve in pravo mero romantike, tu in tam najdemo etno slog in še vedno precej boho navdihov; vse je jasno v pretaporter modi, ki smo si jo ogledali v Milanu. Zgodovina klobuka je zelo zanimiva in dejstvo je, da so v preteklosti klobuke nosili vsi, danes pa le redki. Val pastelnih barv je okužil tudi svet make-upa, zato bo letošnje poletje kot velik sorbet, ki ga bomo začutili na ustnicah in vekah. Vse je rožnato in nežno.