Bleščica Bleščica, oddaja o modi RTV SLO2 19 Oddajo začenjamo z mestom, ki ni prav modno, vendar sta Dolce in Gabbana poskrbela, da je Palermo - na jugu Italije - postalo središče vsega. Tukaj se je namreč odvijal sejem visokega draguljarstva in mode, ulice so oživele, modo pa je bilo čutiti na vsakem koraku. Znamka Grinko v Milanu vedno odpre teden mode in tako je bilo tudi za poletne revije. Aerin Lauder najbrž že poznate, saj gre za nečakinjo zelo slavne Estee in žensko, ki v svetu dišav pomeni veliko. Po novem oblikuje tudi notranjo opremo in nakit, saj ima izjemen smisel za estetiko in vedno poskrbi za brezhibne kose in navdihe. Ferragamo je pojem za moško modo in usnje, saj so Ferragamovi čevlji modni dodatek, ki ga pozna cel svet.

