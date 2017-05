Bleščica Bleščica, oddaja o modi RTV SLO2 17

Dolce in Gabbana sta že skoraj domača na Kitajskem, kjer sta predstavila visoko modo in resnici na ljubo gre za kreacije, ki so prave umetnine. V Milanu se je predstavila Laura Biagiotti, kraljica bele barve in oblek, ki je s poletno kolekcijo navdušila zveste stranke ter ženske, ki prisegajo na bonton. Zelo nam je všeč Balmain in poletno kolekcijo smo v Bleščici že predstavili. Kreator Olivier je opravil čudovito delo in na noge postavil tako imenovano Balmain Army, torej vojsko deklet, ki na sofisticiran in seksi način interpretirajo njegovo modo. Črni paž in divje rdeče ustnice: Chantall Thomass je nepogrešljiva kreatorka spodnjega perila in ženska, ki jo je nemogoče spregledati. Podobno velja za komplete, ki jih ponuja, ter za dekleta, ki jih oblači, med katerimi so tudi slovite plesalke iz Moulin Rougea.