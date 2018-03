Ambienti Ambienti RTV SLO1 23 V tokratni oddaji vam pokažemo stanovanje v hiši, stari vsaj dvesto let, ki stoji v starem mestnem jedru Ljubljane, na novo opremljeno stanovanje v večstanovanjski stavbi in velikonočno okrašeni dom. Domovi v starem delu Ljubljane stopajo v korak s časom. Lastniki manjšega stanovanja v hiši na Ribjem trgu so v sodelovanju z arhitekti prenovili v udobno bivališče, primerno za 21. stoletje. Predstavili bomo tudi 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki zaradi dobro zamišljene opreme in izkoristka naravne svetlobe deluje večje kot je v resnici. Gospe Lei in gospodu Urošu prazniki pomenijo veliko. Še posebej velikonočni, ki zaznamujejo prihod pomladi.Pogledali bomo, kako sta letos okrasila svoj dom. Uživajte tako v krašenju doma kot tudi prazničnem druženju z družino in s prijatelji.

