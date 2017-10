Gobarska sezona Aktualno na radiu Maribor RTV RAMB 5 Gobarska sezona je jeseni na vrhuncu zato smo se odpravili v gozd in s predsednikom Gobarskega društva Lisička preverili, kje so najboljša rastišča gob v Mariboru oziroma njegovi okolici, koliko vrst gob poznamo Slovenci in kje se lahko o njih dodatno izobrazimo. Nismo pozabili tudi na pravila pri nabiranju gob in kakšne so kazni, če jih ne upoštevamo. Gobarila sta Tomaž Pirš in Vesna Martinec.

