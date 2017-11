Golobji kakci za milijon #fakenews Aktualna tema RTV VAL202 32 Prejšnji teden se je po spletu in v slovenskih medijih razširila novica o slovenskem umetniku, ki naj bi kitajski banki za več kot milijon evrov prodal črno platno z golobjimi iztrebki. Izkazalo se je, da gre za lažno novico oz. da je umetnik izvedel potegavščino. Najprej sta si s kolegom zamislila videoposnetek, ga z občutkom in z več popravki oblikovala v karseda ličnega in prepričljivega ter ga razširila po družabnih omrežjih. Po nekaj dneh kroženja po medmrežju in 80.000 ogledih posnetka se je še na domeni www.theguadrain.com pojavila novica o milijonski prodaji pokakane slike. Po »The Guadrainu« so se na trnek ujeli tudi slovenski mediji. Ob tej na prvi pogled dokaj nedolžni potegavščini se vendarle postavlja nekaj zelo resnih vprašanj o vlogi resnice v medijih post-faktične dobe.

