Z ogledom DNEVNIKA ob 19.00 si vsak dan v letu zagotovite učinkovit dnevni pregled dogodkov doma in po svetu oz. enourni odmerek informacij, ki so jih čez dan zbrali dopisniki in posebni poročevalci iz svetovnih prestolnic, dopisniki iz vse Slovenije ter novinarji uredništev notranjepolitičnih in gospodarskih, zunanjepolitičnih, športnih in kulturnih oddaj. 29:01 Dnevnik

Vreme je na sporedu vsak dan po Poročilih, pred in po Dnevniku ter pred in po Odmevih. 2:41 Vreme ob 17h

PRIMORSKA KRONIKA je informativna oddaja, ki ji dajejo značaj aktualnost, verodostojnost in regionalnost. Poročamo o vsem, kar se dogaja na Primorskem, segamo od Pirana pa vse do Bovca. Razvejana dopisniška mreža omogoča, da čutimo utrip krajev, tudi najmanjših. Prav zato lahko življenje v njih slikamo tako prepričljivo in doživeto. Odzivamo se na dnevne dogodke, hkrati pa ves čas razkrivamo in opozarjamo na družbene nepravilnosti. V naši oddaji z veseljem postrežemo tudi z dobrimi novicami, ki lepšajo naš vsakdan in naredijo našo/vašo oddajo skupaj z drugimi vestmi resnično vredno ogleda. 17:06 Primorska kronika

V zabavnem kvizu trije tekmovalci odgovarjajo na enostavna vprašanja. Rešitev je zmeraj črka, ki se izpiše v križanki. Naslednja naloga je rešiti gesla v tej skrivnostni križanki. Tekmovalci lahko v vsakem trenutku zaključijo krog, če prepoznajo vsa gesla naenkrat. V finalu si nato najboljši tekmovalec izbere naključnih 5 črk, ki se izpišejo v čisto novi križanki. Vsaka beseda, ki jo ugane, prinese nagrado. Če mu uspe križanko rešiti v celoti, pa se nagrada poveča in finalist dobi vstopnico v naslednjo oddajo, kjer se pomeri z novima izzivalcema 26:52 Vem!

V oddaji Mladi mladim smo klepetali z Evo Nike Cvikl in Sašo Brdnik iz Debatnega društva Univerze v Mariboru. Pripravili pa smo tudi serijo prispevkov za dijake na temo informativnih dni in vpisov na fakultete. Tokrat smo se posvetili Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. 42:58 Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru in Debatno društvo Univerze v Mariboru

Svetovalna kontaktna oddaja, ki išče odgovore na vprašanja gledalcev. Strokovnjaki z različnih področij, ki se tako ali drugače dotikajo vsakdanjega življenja povprečnega človeka, odgovarjajo na konkretna vprašanja in dileme gledalcev po telefonu, preko elektronske pošte in pisem. Oddaja je zastavljena izrazito interaktivno, gledalci jo sooblikujejo, vprašanja gledalcev so v prvem planu, oddaja je pravzaprav servis gledalcem, saj jim gostujoči strokovnjak ponuja različne nasvete s področja prava, zdravstva, psihologije, medosebnih odnosov, … Oddaja se z izbiro tematik odziva tudi na dnevne aktualne dogodke. 49:54 Delovno pravo; gostja: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, univ. dipl. pravnica

Tele M je osrednja dnevna aktualno-informativna oddaja regionalnega programa Televizije Maribor, v kateri poročajo, v pogovorih z gosti, z živimi vklopi s terena, in v povezavi z dopisništvi obravnavajo aktualne teme, ki še posebej zanimajo gledalce v severovzhodni Sloveniji. Vabljeni k ogledu! 26:19 Tele M

Na Radiu Koper se vsak četrtek pogovarjamo s Primorci, ki živijo v tujini. Razkrivajo nam zanimivosti države in kraja, v katerem živijo. Teja Kocjančič iz Trušk je z nami delila svojo zgodbo. Z njo se je pogovarjala Anita Urbančič. 10:04 Teja Kocjančič

Slabo vest nemalokrat občutimo, kadar se s čim pregrešimo ali kadar ne naredimo nečesa, za kar se nam zdi, da bi morali; še pogosteje pa takrat, ko s svojimi dejanji prestopimo meje družbeno sprejemljivega. O pravi meji med tem, kdaj jo upravičeno čutimo in kdaj nas pretiran občutek slabe vesti ovira v življenju, pa več s strokovnjaki v oddaji. 36:14 Slaba vest